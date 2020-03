Thuis leren: 'Mama kan het niet altijd zo goed uitleggen'

"Je fietst niet elke ochtend naar school en in de middag weer terug, dus je bent wel de hele dag thuis", vertelt Brecht. Deze ochtend is ze bezig geweest met de vakken rekenen, spelling en taal. "Ze hebben eerst televisie gekeken en daarna zijn ze begonnen", zegt moeder Marlies Nanninga.

Contact met docent

Door de maatregelen in verband met het coronavirus mogen de kinderen tot 6 april niet naar school. Om de onderwijsachterstand te beperken geven sommige scholen huiswerk op. "Ik vind het wel goed, want zo kunnen ze wel door. Maar als het heel lang gaat duren mis je op een gegeven moment toch het contact met de docent. Dus we zullen zien hoe het dan gaat", aldus Nanninga.

De kinderen hebben geluk want hun moeder heeft een onderwijsachtergrond. Nanninga heeft de PABO gedaan en kan ze goed helpen. Al is Thijs Anne toch niet helemaal tevreden. "Ik vind thuiswerken niet leuk, want als ik het niet snap, kan mama het niet altijd even goed uitleggen", zegt hij met een gemeen lachje.

Het huiswerk is snel klaar en dan staan weer andere dingen op het programma. "Ik ga zo niks doen, want ik heb al mijn huiswerk gedaan", zegt Brecht. "Ik ga zo buiten spelen of tv kijken."