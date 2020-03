Jetta Klijnsma steekt Drenthe hart onder de riem in coronacrisis

Naoberschap, nuchterheid én hartelijkheid zijn de kernwoorden uit haar videoboodschap. Klijnsma herhaalde zoals velen de dringende oproep om je aan de RIVM-regels te houden, zodat niet iedereen tegelijk ziek word.

Hulde voor hulpverlening

"Het coronavirus legt extra druk op mensen in de zorg en de hulpverlening in de brede zin van het woord. Zonder de toewijding en de inzet van deze Drenten kunnen we niet. Zij vormen in deze crisis ons fundament waar we op kunnen bouwen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor al het werk dat deze vrouwen en mannen samen verzetten."

Subsidies niet terugvorderen

Klijnsma sprak ook over veel mensen wier werk op een heel laag pitje staat. Zij zijn bezorgd over hun baan en hun inkomen. "De regering heeft voor deze mensen gelukkig een stevig hulppakket aangeboden." De provincie zelf kondigt geen extra maatregelen af maar subsidies die al vergeven zijn en nu niet kunnen worden gebruikt hoeven niet te worden terugbetaald.

"Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrachten coulance voor bedrijven en organisaties, die subsidies hebben ontvangen voor activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Die subsidies gaan we niet terugvorderen." Over de Drentse politiek zelf zei Klijnsma dat in deze coronacrisis politieke kleuren verdwijnen naar de achtergrond.

Nieuw niveau naoberschap

"Verdrietig genoeg raken veel mensen in een isolement. Oudere mensen vormen een kwetsbare groep. Ik wil u vragen om goed om u heen te kijken, om te zien of u iets voor een ander kunt doen. Een telefoontje plegen, een boodschap halen of gewoon een geruststellende blik uitwisselen. Het Naoberschap, waar Drenthe om bekend staat, moeten we samen naar een nieuw niveau tillen." Ook roept de commissaris hulpbehoevenden op niet te twijfelen om om hulp te vragen.