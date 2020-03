Laura Dijkema ontbindt contract en is terug uit Italië

Laura Dijkema is terug in Nederland (Rechten: ANP/Ronald Hoogendoorn)

Inmiddels is Dijkema weer terug op Hollandse bodem. Haar club uit Florence bood de speelsters volgens Dijkema aan om het contract op te zeggen, omdat het maar zeer de vraag is of de competitie hervat kan worden. De autoriteiten in Italië hebben alle sportaccommodaties gesloten en niemand mag meer zonder geldige reden op straat komen.

'Spannend of de trein ging'

De reis naar Nederland was nog niet zo simpel. Uiteindelijk kon Dijkema met twee Duitse ploeggenoten via Rome naar Düsseldorf vliegen en vanaf daar met de trein naar Nederland. "In Italië ligt alles op zijn gat en het was nog spannend of de trein naar Rome nog wel ging", vertelt Dijkema. "Het vliegveld van Rome was helemaal uitgestorven. Er was geen kip. Echt heel bizar om te zien."

Ze wilde graag terug naar huis, omdat in Italië alles op slot zit. "De regels zijn iedere dag strenger. Wie de straat op wil, moet een document bij zich hebben. Je kon eigenlijk alleen nog maar naar buiten voor de supermarkt, de apotheek of het postkantoor."

Geen training

Voor topsporters is de Italiaanse lockdown extra lastig, omdat buiten trainen ook niet meer mocht. "Ik kon niet even naar buiten om te gaan hardlopen. Hier in Nederland kan ik gelukkig wel weer naar buiten. Maar ik heb al langer dan een week geen volleybal meer aangeraakt."

De Beilense, die nu in Amsterdam woont, weet nog niet of ze na de coronacrisis zal terugkeren bij haar club uit Florence. "Het kan zijn dat ik terugga, maar voor volgend seizoen gaan alle aanbiedingen en onderhandelingen nog gewoon door."