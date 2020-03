Opnieuw Drentse medewerkers Treant besmet met coronavirus

Twee van de drie mensen van wie vandaag bekendgemaakt is dat zij het virus hebben, werken bij het woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen. De derde is een medewerker van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. Volgens Treant kan de zorg voor bewoners, cliënten en patiënten van de zorggroep gewoon doorgaan.

Meer besmette medewerkers

Treant maakte gisteren ook al bekend dat er twee medewerkers van Drentse ziekenhuizen in thuisquarantaine geplaatst zijn. Daarnaast is er gisteren voor het eerst een coronapatiënt opgenomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Die persoon is in het ziekenhuis in isolatie geplaatst.

Bij de ingang van het Scheper Ziekenhuis is vanmiddag een speciale tent geplaatst. Iedereen die het ziekenhuis in wil, wordt eerst gecontroleerd op symptomen van het coronavirus. Mensen zonder klachten kunnen doorlopen. Wie klachten heeft, wordt nader onderzocht.