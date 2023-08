Bommen en munitie gevonden bij oud Duits vliegveld in Havelte

Zes bommen, boordwapens van een vliegtuig en een vracht aan munitie. Dat is het resultaat van opruimingswerkzaamheden in het Holtingerveld bij Havelte.

Drie percelen aan de Hunebeddenweg bij Darp, de Golf Club Havelte en bij de Havelterberg worden grondig onderzocht op munitie en bommen. Staatsbosbeheer wil het Holtingerveld uitbreiden en deze grond ombouwen naar heidegrond. KWS Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) heeft de opdracht gekregen om de aanwezige munitie op te sporen en onschadelijk te maken. De percelen liggen namelijk op de plaats waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog het vliegveld 'Fliegerhorst Havelte' bouwden.

Dit vliegveld werd, voordat het af was, op 24 maart 1945 vernield door een grootschalige luchtaanval van de geallieerden. Een deel van de bommen is nooit ontploft en wordt tot op de dag van vandaag nog gevonden.

Tien centimeter onder de grond

Vijf weken geleden begonnen de werkzaamheden van Smink. "Inmiddels hebben we zo'n 75 procent van het gebied onderzocht. Naar verwachting zijn we nog tot half september bezig." Maar uit de grond bij Havelte is nog genoeg te halen. "Tot nu toe hebben wij geallieerde afwerpmunitie gevonden en granaten en ontplofbare oorlogsresten van Duitse kant."