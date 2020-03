Scholen gaan (nog meer) digitaal om studievertraging te voorkomen

Op de deur hangt een formulier dat studenten niet langer welkom zijn. Docent Wouter de Groot uit Hoogeveen moet zijn pasje laten zien voor dat hij naar binnen kan. Samen met zijn collega gaat hij een digitaal 'flitscollege' opnemen. "Ik dacht even dat het studenten waren", zegt de conciërge tegen zijn collega.

Lampen, microfoons en een grote camera. In een klein kantoortje staat een professionele opstelling om colleges op te nemen. De Groot steekt een usb-stick in de computer en zet zijn presentatie klaar. Hij drukt op 'record' en start zijn college over motorische ontwikkeling en leren.

Het voelt wat onwennig om tegen een camera te praten en jezelf misschien dan ook terug te zien, maar als dit de enige oplossing is die we op dit moment hebben dan grijpen we die maar aan." Wouter de Groot, docent/onderzoeker

Studievertraging voorkomen is de belangrijkste reden voor de docenten om colleges digitaal aan te bieden aan hun studenten. "Met heel veel collega's zijn we bezig om het onderwijs anders in te richten", zegt De Groot. "We proberen voor alles de vormen te vinden die op dit moment geschikt zijn. Dat proberen we vervolgens ook met collega's te delen om zo de studievertraging zo laag mogelijk te houden."

Mark Siekman, docent economie op het Carmel College, kan vanuit huis de opdrachten monitoren (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Mark Siekman, docent economie op het Carmel College in Emmen, haalde vanochtend de laatste spullen uit zijn lokaal voor hij weer huiswaarts keert, om daar weer te gaan werken. "Het is best een triest gezicht zo", zegt hij in zijn lokaal. "Normaal zitten hier twintig tot dertig leerlingen. Er zitten ruim 1600 leerlingen op school, er is altijd wel iets. Nu is alles leeg."

Ook hij gaat de leerlingen digitaal ondersteunen. "Veel leerlingen hebben een iPad of een computer, vanwege de BYOD-methode (bring your own device). Dus we hebben de afgelopen dagen alles klaargezet en de leerlingen opdrachten gegeven. Ik kan thuis zien hoever ze zijn en wat ze hebben gedaan. En daar ben ik tevreden over", zegt hij vanachter zijn keukentafel. Er zit ook een opdracht over geld bij. "Dat vinden ze vaak wel interessant."

'Kwestie van vertrouwen'

"Kijk ik zie hier een voorbeeld van een leerlinge", wijst hij aan op zijn laptop. "Zij heeft een opdracht afgerond. Een score van 82 procent en ze is er 51 minuten mee bezig geweest."

Ik kan zien welke opdrachten zij goed heeft gedaan en welke niet zo goed. Deze heeft ze goed gedaan zie ik, dus ze heeft het aardig goed door", concludeert de docent van de havo en vwo-klassen.

"Of ze hun opdrachten allemaal gaan maken? Dat weet ik niet. Er mailde al wel een leerling: Ja ik vind de weekopdrachten te veel en dat ga ik niet doen. Ja, je hebt er altijd een paar bij die eronderuit proberen te komen. Maar dat heb je normaal gesproken ook. Het is ook een kwestie van vertrouwen."

Of dit een goede oplossing is? "Het is niet ideaal. In de klas zie je sneller of een leerling de stof begrijpt door hun mimiek. Maar zoals we het nu even moeten doen, even de regels volgen in het kader van de gezondheid, denk ik dat we ons hier prima mee redden nu. Voor the time being, ja."