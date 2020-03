Drentse huisartsen roepen op: doneer mondkapjes

Bovenstaande beschermende middelen zijn belangrijk voor de huisartsen, dokters en verpleegkundigen. Eén van de belangrijkste functies die de huisartsen hebben is dat de ziekenhuizen hun werk kunnen blijven doen, legt de huisarts uit. "Wij moeten ervoor zorgen dat de zieken die ziekenhuiszorg nodig hebben naar het ziekenhuis gaan. Dat wij de mensen bij wie dat niet nodig lijkt zo goed mogelijk behandelen, begeleiden en in de gaten houden, zodat er niet een situatie ontstaat waarbij ze naar het ziekenhuis moeten."

Te weinig materiaal voor langdurige hulp

Ook huisarts Jan Hut uit Peize heeft een oproep gedaan. "Ik heb op onze website gezet dat wij ons opmaken voor mensen die hoesten, maar dat we eigenlijk te weinig materiaal hebben hier om dat langdurig te kunnen doen. Denk aan mondkapjes, schorten en het desinfecteren van een spreekkamer bijvoorbeeld. Dat zijn materialen die je ruim voldoende op voorraad wil hebben en dat is op dit moment niet zo."

Het balletje begon voor Hut te rollen toen hij praatte met een bouwvakker. "Ik vertelde dat we qua mondkapjes in het nauw zaten. Toen zei hij meteen dat hij nog mondkapjes in zijn bus had liggen die kon ik krijgen. Toen had ik er ineens tien bij en dacht ik: 'misschien zijn er nog veel meer mensen die een voorraadje hebben liggen die het wel kwijt kunnen'."

Veel gehoor

Zo gezegd, zo gedaan. Hut zette de oproep op zijn website en binnen 24 uur kreeg hij al veertig simpele mondkapjes. Ook brachten mensen desinfecterende gel mee. Alle mondkapjes zijn welkom, maar de beste mondkapjes voor de huisartsen hebben de codes FFP1, FFP2 en FFP3. "We hebben gecommuniceerd dat, als we dingen overhouden, het naar anderen gaat. Als we te veel hebben, gaan we rondvragen binnen de huisartsengroep. Of dat we het naar Brabant verschepen, omdat de situatie daar veel nijpender is."

Ook bij huisarts Bodde in Roden gaven mensen gehoor aan de oproep. "We hebben 132 mondkapjes gekregen op de eerste dag dat ik de oproep deed. Het ging verschrikkelijk hard. We hebben een paar flesjes 70% alcohol gekregen. We hebben beademingsballonnen gekregen. De respons was echt fantastisch. Hier kunnen we in Roden echt een heel stuk mee vooruit. En misschien kunnen we er zelfs andere huisartsen mee verder helpen."

Mondkapjes die nodig zijn in de zorg (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn)

Tien tot twintig mondkapjes per dag

Volgens Bodde is er voorlopig in Roden genoeg. Maar het zal niet van lange duur zijn. "Als wij hier iemand zien die hoestklachten heeft, zullen wij elke keer beschermende kledij aanmoeten. Als die mensen naar het ziekenhuis moeten, dan is het verstandig dat die mensen een mondkapje op krijgen. Het kan dan hard gaan. Dan denk ik dat je per praktijk misschien wel tien tot twintig mondkapjes per dag nodig hebt."

Beide artsen vinden dat het heel moeilijk is om een inschatting te gaan maken. Het kan hard gaan. "Je ziet het in het westen van het land, waar het virus al steeds heviger om zich heen aan het grijpen is", meent Bodde.

Donatie partners KLM

Desalniettemin krijgt Nederland tienduizenden mondkapjes van Chinese partnermaatschappijen van luchtvaartmaatschappij KLM. Deze tachtigduizend mondkapjes en vijftigduizend plastic handschoenen zijn vooral bedoeld voor het Erasmus MC in Rotterdam, maar worden ook naar andere zorginstellingen gedoneerd.

Huisarts Bodde: "Ziekenhuizen hebben heel veel mondkapjes nodig. Dan heb je het echt over honderden tot duizend mondkapjes per dag. Dat gaat echt hard. Daar zijn ze hard nodig. En centrale organisaties die moeten zorgen voor de verdeling van die mondkapjes. Iedereen die met kwetsbare mensen in aanraking komt zal gelden dat ze mondkapjes moeten gebruiken."

Coronadebat

Vandaag tijdens het Coronadebat werd ook over dit onderwerp gesproken. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg legde verantwoording af over de tekorten aan mondkapjes. Het debat werd opgeschort doordat Bruins onwel werd. Inmiddels laat hij weten dat het beter gaat en dat hij vanavond zijn rust neemt.