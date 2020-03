VNO-NCW Noord: 'Lokale overheden, help ondernemers mee door de coronacrisis''

De provincie Drenthe en gemeenten worden opgeroepen om na te denken over manieren om ondernemers te ondersteunen. Dit in navolging van de maatregelen die het Kabinet gisteren heeft genomen. Desnoods door belastingen kwijt te schelden.

Die oproep staat in een open brief van werkgeversorganisaties VNO NCW Noord en MKBNoord aan gemeenten en provincies in het Noorden. "Het water staat sommigen echt aan de lippen. Er ligt heel erg veel stil", zegt directeur Ton Schroor van de twee organisaties. "We staan nog maar aan het begin van wat deze crisis aan ellende zal opleveren. Het is zaak om ze op de been te houden." Ook voor het behoud van werkgelegenheid is dat volgens de organisaties belangrijk.

Veel vragen over regelingen

Het Kabinet kondigde gisteren al aan dat er voor ondernemers in nood verschillende regelingen worden opgezet. Zo is er de mogelijkheid om voor personeel werktijdverkorting aan te vragen en kunnen ZZP'ers rekenen op financiële steun. Bovendien wordt soepel omgegaan met het betalen van belasting.

De twee werkgeversorganisaties hebben een zes-puntenplan opgesteld. Daarin vragen ze onder meer aan de provincies en de gemeenten om projecten niet uit te stellen, maar door te laten gaan. Daardoor blijft werkgelegenheid bestaan.

Een ander voorstel is om de afgifte van vergunningen voor bijvoorbeeld bouwprojecten versneld te doen. En de verstrekking van subsidie aan culturele projecten moeten vooral door gaan. Want ook ZZP'ers in de culturele sector hebben het moeilijk. "Laat het geld ook stromen."

Nog een punt uit de open brief: het uitstellen of zelfs schrappen van provinciale of gemeentelijke belastingen. "Denk aan de opcenten op brandstof bijvoorbeeld. De OZB of precario bij gemeenten. Hoe wrang is het dat je met die lege terrassen precario moet betalen. Ik weet dat gemeenten hiermee bezig zijn. Onze oproep is om naar de lokale lasten voor ondernemingen te kijken. Zorg er voor dat je deze opschort en wat ons betreft ook gaat kwijtschelden."

Facturen worden niet betaald

Ondertussen zijn er veel vragen over de regelingen die de overheden hebben bedacht. Die regelingen zijn, zo waarschuwden drie ministers gisteren al, nog niet helemaal klaar. Bovendien speelt er nu nog iets. Facturen worden met regelmaat niet betaald, omdat bedrijven vrezen zonder geld te komen zitten. Daardoor ontstaat een soort domino-effect .

De economie, en dus ook de werkgelegenheid, in Noord Nederland kan een stootje hebben. Maar hoe hard de klap aankomt, zal afhangen van tijd. "We zien nu al de eerste scheuren. Hoe langer dit duurt, hoe groter de klap is. Laten we hopen dat we binnen een aantal weken weer wat kunnen ondernemen."

