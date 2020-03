Vlog: Vroeg op en vogels inventariseren

Elk jaar bekijkt een groep vrijwilligers welke vogels er in het Drentsche Aa-gebied broeden. Al een jaar of twintig wordt zo een groot deel van het beekdal geïnventariseerd. En dat is een bijzondere prestatie, want er zijn in ons land niet veel gebieden die zo intensief onderzocht worden. Het is dan ook de moeite waard, want het is een heel mooi gebied en er zitten allerlei leuke vogelsoorten.

Zingende vogels

Er wordt gewerkt volgens de zogenaamde BMP-b (broedvogelmonitoring) methode. Dat is een standaardmanier om broedvogels te inventariseren. Je loopt tussen de vijf en de tien keer door een gebied en je noteert de zingende vogels, behalve een aantal heel algemene soorten. Zo krijg je een overzicht van wat er in een gebied broedt.

Jan Dijk doet dit jaar het stuk tussen het Zeegserloopje en Oudemolen. Een stuk met bos, vakantiehuisjes, heide, huizen en akkers. Kortom: heel afwisselend. Je moet er alleen wel vroeg voor je bed uit...