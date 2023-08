Vandaag tóch geen bomen gekapt voor supermarkt Ter Borch

Groenere wijk

Chavez Wagenmakers is werkzaam bij de buitenschoolse opvang die zetelt in kindcentrum De Rietzanger. Met de komst van de supermarkt verdwijnt een speelveld voor de kinderen van de school en de bso. "Zeker de oudere kinderen maken graag gebruik van het veld", zegt hij. "Er wordt veel op gevoetbald."

"De gemeente is bezig om de wijk groener te maken", vervolgt Wagenmakers, zelf omwonende. "Waarom zou je dan hier een supermarkt beginnen?"

Veel medestanders

"Het belangrijkste is dat wij duidelijkheid krijgen van de provincie. Worden de normen nou wel of niet overschreden? Als wij het niet bij het juiste eind hebben, dan is dat ook duidelijk", zegt Bogaerts.