Vlog: Werken in preventieve quarantaine

Onze collega Marcel Drent was vorige week op wintersport in Oostenrijk. Daar is hij mogelijk in contact geweest met het coronavirus. Om mensen om hem heen niet in gevaar te brengen, blijft hij de komende weken thuis. Dit betekent ook werken vanuit huis en dat levert soms de nodige problemen op.

In deze vlog laat hij zien hoe gisteren de dag van een social media-redacteur in quarantaine is.