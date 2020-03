Rechtbank buigt zich over zaak dode peuter Ubbena

Was het een ongeluk of heeft hij zelf de hand gehad in de dood van zijn zoontje? Die vraag moet de rechtbank in Assen de komende tijd beantwoorden in de zaak tegen een 39-jarige man uit Utrecht. Zijn 3-jarige zoontje belandde op 18 december in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena en overleed dertien dagen later.

In de rechtbanken en gerechtshoven in ons land worden vanwege de coronacrisis tot 6 april alleen urgente zaken behandeld. Het gaat dan onder meer om strafzaken tegen mensen die in voorarrest zitten. Als iemand negentig dag vastzit, moet de rechter naar de zaak kijken. Dat is ook het geval in de 'zaak Ubbena'.

Volgens advocaat Judith Kwakman wil haar cliënt graag zelf bij de zitting zijn en is de directeur van de gevangenis daarmee akkoord, maar is het vanwege het coronavirus onzeker of hij vervoerd kan worden. "Of hij er is, wordt pas vlak voor de zitting duidelijk." Bij de zaak mag geen publiek aanwezig zijn.

Doodslag of ongeluk?

De man werd op de avond van 18 december opgepakt bij het Noord-Willemskanaal in de buurt van Ubbena. Zijn 3-jarige zoontje werd daar door hulpverleners ernstig gewond uit het koude water gehaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man uit Utrecht ervan dat hij de peuter zelf in het water heeft geduwd.

Hij zit vast op verdenking van doodslag. Het jongetje liep onder meer ernstig hersenletsel op en overleed op oudjaarsavond vorig jaar.

De Utrechter zelf heeft bij de politie verklaard dat zijn zoontje uitgleed en per ongeluk in het kanaal is gevallen. "Hij is zelf het kanaal ingegaan om hem te redden", aldus Kwakman. Zijn verhaal staat haaks op de versie van het Openbaar Ministerie.

Jeugdzorg

De man wordt er ook van verdacht dat hij zijn zoontje heeft onttrokken aan het wettelijk gezag: zijn moeder. Waarom de man in Ubbena was, zo ver van zijn woonplaats, is nog altijd onduidelijk. Het gezin was in Utrecht al sinds 2017 bekend bij jeugdzorg.

Eind februari heeft de politie een reconstructie uitgevoerd op de plek waar de peuter in het water belandde. Daarbij is nagespeeld wat er op de avond van 18 december zou zijn gebeurd. De vader van het jongetje was bij de reconstructie aanwezig.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek van de politie loopt nog steeds. Ook is het onderzoek naar de psychische gesteldheid van de Utrechter nog niet afgerond. Daarom kan de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.

Advocaat Judith Kwakman wil daarnaast dat nog wat onderzoek wordt gedaan. Ze gaat de rechtbank vragen om een aantal getuigen te mogen horen. Ook beslist de rechtbank vandaag of het voorarrest van de man opnieuw wordt verlengd.

De zaak wordt naar verwachting in juli inhoudelijk behandeld.

