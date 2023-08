Aantal tegenstanders wolf neemt toe, meerderheid van de Drenten is tegen

Het aantal tegenstanders van de wolf neemt in Nederland toe. Dat concludeert persbureau ANP op basis van een enquête dat het in augustus hield in samenwerking met Kieskompas.

Drenthe is de enige provincie waar de meerderheid van de bewoners tegen het dier is. Zo'n 54 procent van de Drenten is tegen. De provincie Friesland staat met 43 procent tegenstanders op de tweede plek.

Verschil met 2021

In provincies waar de wolf voor komt zijn meer mensen tegen het dier, dan in provincies die niets te maken hebben met de wolf. In de provincie Utrecht is 26 procent van de inwoners tegen de wolf.

In december 2021 werd dezelfde enquête ook gehouden. Toen was Drenthe ook de felste tegenstander van de wolf, maar lagen de percentages zo'n 17 procentpunt lager.

Meeste helemaal niet eens

Kieskompas en ANP stelden 9100 mensen de vraag 'De wolf hoort wat mij betreft thuis in Nederland', daar konden de ondervraagden: Helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal/geen mening, mee eens, helemaal mee eens op antwoorden.

In Drenthe is de meerderheid van de tegenstemmers het 'helemaal niet eens' met de stelling.