Geen Meppeler podium op geannuleerd Songfestival: 'Het is triest'

Interstage won de aanbesteding voor de bouw van de podia en zou verantwoordelijk zijn voor het grote podium en de zogenoemde 'Green Room'. De Meppelers lieten in februari weten 'erg blij' te zijn met de opdracht.

'Triest'

Enkele weken later is de stemming heel anders. "Het is triest", reageert directeur Gino Spijkerman op de afgelasting. "Maar het is volgens mij de enige logische keuze. Je volgt de berichtgeving van de afgelopen tijd, dan komt dit nieuws niet als een verrassing."

De voorbereiding op het songfestival, dat in mei zou worden gehouden in Rotterdam, liep al. Spijkerman: "We waren op enkele details na wel zo'n beetje klaar. Investeringen hadden we al gedaan, ook waren al mensen vastgelegd. Gelukkig staat iedereen er heel humaan in en zijn we met elkaar over de situatie in gesprek."

Wel in 2021?

Ook wordt volgens Spijkerman gesproken over het Songfestival in 2021, waarbij Interstage als podiumbouwer 'gewoon' van de partij is. "Dat zou een mooie oplossing zijn. We zijn in gesprek met de EBU (European Broadcasting Union, red.)."

Interstage is door de coronacrisis meer opdrachten kwijtgeraakt. Toch komt het bedrijf voorlopig niet in de problemen, zegt Spijkerman, en wordt uitgezocht of het gebruik kan maken van regelingen van de overheid. "Veel dingen staan onder druk, maar we zijn een creatieve branche. We hebben hier ongelooflijk goede mensen rondlopen, die allemaal wel wat willen doen."

Directeur Gino Spijkerman van Interstage vertelde afgelopen vrijdag in Ondernemen in Drenthe over deze opdracht en het coronavirus

Ondernemen in Drenthe

Lees ook: