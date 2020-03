Bloemenveilinghuis in Eelde luidt de noodklok

"Wij bedienen de binnenlandse markt. De afgelopen drie dagen hebben wij 35 procent minder aanvoer op deze locatie. Gelukkig wordt momenteel nog 95 procent verkocht van de 65 procent die wel wordt aangeleverd. Het percentage bloemen dat we moeten doordraaien is beperkt tot 5 procent", zegt Liezeth Ouendag, locatiemanager van Royal Floral Holland in Eelde.

Nog weinig bloemen weggegooid

Doordraaien is een duur woord voor het vernietigen van bloemen die wegens een te lage prijs niet zijn verkocht. Al liggen de prijzen momenteel wel erg laag, volgens de locatiemanager.

"We hebben de afgelopen week contact gezocht met al onze klanten en kwekers. Daar zit ook onze kracht, in dat directe contact. We kunnen nu nog zorgen voor een zekere balans tussen vraag en aanbod", aldus Ouendag.

Het veilinghuis stimuleert kopen op afstand, maar toch zit de tribune vanochtend aardig vol. "Mensen komen hierheen uit saamhorigheid. 'Hoe is het in jouw winkel?' Dat werk."

Bloemen en planten voor de tuin doen het nog wel goed. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Op een donderdag richting het voorjaar worden normaal 560 karren met bloemen en planten geveild. Vandaag zijn dat er maar 363. De hoogste omzet haalt de sector altijd op Moederdag, dat dit jaar op 10 mei valt. "Twee weken voor Moederdag is voor ons de drukste tijd van het jaar", zegt Ouendag.

De Eelder bloemenveiling vreest de dag dat de regering beslist dat de bloemenwinkels dicht moeten. "Maar als het moet, dan moet het. De bezorgdiensten gaan door en hopelijk blijft dat zo", zegt Ouendag.

Ouendag voorziet faillissementen in de sector. Royal Flora Holland doet wel een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, de opvolger van de regeling arbeidstijdverkorting. Maar daar is niet iedereen mee geholpen. "Als je nu niet veel vlees op je botten hebt, red je het niet."

Verjaardagen blijven

Miranda de Groot, met een bloemenzaak in Haren en een bloemenzaak in Annen, heeft vanochtend iets minder bloemen en planten ingekocht dan normaal. "Het loopt nog redelijk. Mensen zijn natuurlijk gewoon jarig, of zoveel jaar getrouwd en we maken nog rouwboeketten. Het werk via bezorgdiensten loopt ook gewoon door."

Haar winkels zijn bij supermarkten gevestigd, dus er is ook nog wel aanloop. "Nu mensen thuis werken hebben ze nog meer behoefte aan een bloemetje in huis."

Totdat die gevreesde 'lock down' er komt. "Dan ga ik wel kijken of ik aan de supermarkt kan leveren. De vrachtwagens van de supermarkten zitten nu vol met goederen voor de eerste levensbehoeften. Misschien kan ik daar iets in betekenen", aldus De Groot.

Positieve draai

De Eelder vestiging van Royal Floral Holland heeft overgebleven bloemen van het Westland ingekocht en gaat die vanmiddag verdelen over het zorgpersoneel in het Noorden om hen een hart onder de riem te steken.