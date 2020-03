Zaak dode peuter Ubbena: 'Vader heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om Sven te redden'

"Hij voelt zich verantwoordelijk voor de dood van zijn zoontje Sven, maar dat betekent niet dat hij schuld heeft." Dat zei advocaat Judith Kwakman vanochtend in de rechtbank in Assen over haar cliënt Paul den B. (39) uit Utrecht.

De man wordt verdacht van doodslag op zijn 3-jarige zoon, die op 18 december in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena viel en aan de gevolgen daarvan overleed.

Volgens het Openbaar Ministerie is Den B. wel schuldig, omdat hij zijn zoontje, die volgens de verdachte moest plassen, bewust in een gevaarlijke situatie heeft gebracht bij het kanaal en hem daarna niet genoeg hulp heeft geboden om uit het water te komen.

Steile oever

"Hij wilde Sven in het kanaal laten plassen", zegt Kwakman. Op de plek waar hij dat wilde doen, onder het viaduct van de A28 bij Ubbena, liep de oever van het kanaal steil af en was hij niet begroeid. Daardoor had het tweetal volgens de advocate weinig grip had. Den B. heeft verklaard dat ze samen vielen en dat Sven toen in het kanaal belandde.

De man had de peuter volgens zijn omgangsregeling om vijf uur die middag bij zijn ex-vrouw in Utrecht moeten afleveren, maar reed eerder op dag naar Drenthe. Hij belandde volgens Kwakman in een file, die werd veroorzaakt door protesterende boeren. "Hij heeft twee uur in de file gestaan bij Hoogeveen, waardoor hij niet meer op tijd kon komen." Waarom hij toen uitgerekend richting Assen reed, wil de advocaat niet zeggen.

'Onlogische en enge plek'

"Ik kan erin meegaan dat hij niet met opzet naar Assen is gereden om Sven om het leven te brengen, maar hij heeft wel dat risico genomen door op die heel onlogische en enge plek langs het kanaal te gaan staan", reageerde officier van justitie Debby Homans.

"Sven kon nog niet zwemmen, het was heel donker, hij hield hem niet vast: dan breng je hem in gevaar. Dat is niet het gedrag dat van een vader verwacht mag worden. En als hij dan in het water valt, spring je direct in het water om te zoeken en klamp je iedereen aan die voorbijkomt om om hulp te vragen", aldus Homans.

'Meldkamer maakte fout'

Den B. ging pas het water in nadat hij eerst op de kant had staan zoeken en daarna in zijn auto zijn telefoon ging zoeken. Eenmaal in het water kon hij Sven ook niet vinden. Zijn telefoon vond hij even later in de auto wel terug. "Toen belde hij 112 en ondanks dat eerst werd gedacht hij bewust een verkeerde locatie had doorgegeven, blijkt dat de centralist een fout heeft gemaakt", aldus Kwakman. "Mijn cliënt heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om Sven te redden."

Door de fout in de 112-meldkamer reden de hulpdiensten eerst twee keer naar een verkeerde plek, voor ze bij Den B. waren. "De meldkamer heeft die fout inmiddels erkend', zegt de advocate. Uiteindelijk haalden twee politieagenten het jongetje uit het water, dat op dat moment 5,5 graad was. Een van de agenten moest met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Sven overleed 31 december.

Veroordeeld voor stalking ex

Tijdens de zitting in Assen bleek dat de Utrechter is veroordeeld voor het stalken van zijn ex-vriendin, de moeder van Sven. Volgens haar advocaat heeft de vrouw in november afgelopen jaar opnieuw aangifte gedaan van stalking. De twee gingen eerder met een vechtscheiding uit elkaar, waarna Den B. zijn zoontje een tijd lang niet mocht zien.

Vermoedens dat de man op 18 december met Sven zelfmoord wilde plegen, omdat hij kort ervoor een testament had laten opmaken, spreekt Kwakman tegen. "Hij heeft het wel eens over zelfmoord gehad, maar dat is vier jaar geleden. Het ging juist weer hartstikke goed met hem. Hij mocht Sven weer vaker zien en maakte plannen voor de toekomst met zijn nieuwe vriendin."

Langer in de cel

De rechtbank bepaalde dat de man in ieder geval tot eind mei vast blijft zitten. Kwakman vroeg om haar cliënt vrij te laten. Doodslag kan volgens haar niet bewezen worden en Den B. komt door alle stress in de gevangenis niet aan rouwen toe, vertelde ze.

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem al vrij te laten, nu er nog meerdere onderzoeken lopen. Kwakman heeft toestemming gekregen om twee getuigen te mogen horen: twee mensen die op de avond van 18 december hun hond uitlieten bij het Noord-Willemskanaal en Den B. daar hebben gezien.

Irritatie

Den B. was ondanks de strenge corona-maatregelen vanochtend wel in de rechtbank, maar liet weten dat hij niks te zeggen had. Daarmee wekte hij zichtbaar irritatie bij rechtbankvoorzitter Elly Lähkamp, die zich hardop afvroeg waarom hij zich dan gezien alle risico's op besmetting wel naar de rechtbank had laten brengen.

Toen de man daarna zei dat hij nog wel iets kwijt wilde over rouwen in de gevangenis kapte Lähkamp hem af en zei ze dat de zaak gesloten was.

