Vacature: RTV Drenthe zoekt een verslaggever

Wij zoeken een enthousiaste,



Verslaggever m/v (36 uur)



voor onze regio Zuidoost-Drenthe.

Je gaat zelfstandig op pad met laptop, microfoon en camera en levert nieuwsverhalen uit jouw regio. Dat doe je samen met collega's in jouw team en met de collega's aan de nieuwsdesk.

Je bent communicatief vaardig, creatief en een netwerker. Je weet hoe je een aantrekkelijk online-artikel schrijft en je hebt ervaring met monteren van video en audio of wilt dit leren. Kennis van Drenthe en de Drentse taal is een pré. Het hebben van een rijbewijs is een vereiste.

Als je werkt op HBO-niveau, journalistieke ervaring hebt en online-first vanzelfsprekend is, nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

Mail voor 16 april a.s. je motivatie en CV naar personeel[at]rtvdrenthe.nl.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.

Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, Eindredacteur Nieuws, telefoonnummer 0592-338080.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!



------------------------------------------------------

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.