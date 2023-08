Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Voor alle smaken?

Het hele weekend kun je in Assen proeven van het goede leven. De Gouverneurstuin en de Brink staan in het tegen van het Preuvenement. Culinair Assen presenteert zich, om je te laten proeven van eten en drinken. Maar er is ook culturele proeverij van kunst en cultuur. In totaal zijn zo'n veertig acts te zien, waaronder Spinvis en Michelle David & the True-Tones. De Kunstbende verrast je met theater, dans en poëzie. Beide dagen begint het Preuvenement om 12 uur.

Getuigenlezing in HC Kamp Westerbork

In Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertelt Micha Gelber over zijn herinneringen. Hij is 4 jaar oud als de Duitsers Nederland binnenvallen en bijna 8 als hij in juli 1943 in kamp Westerbork aankomt. Hij wordt vijf maanden later gedeporteerd naar Bergen-Belsen. De trein wordt in Duitsland bevrijd door de Russen, en het hele gezin Gelber overleeft de oorlog: een unicum. Gelber vertelt zondagmiddag zijn verhaal. Als je een kaartje voor het herinneringscentrum koopt, kun je gratis naar de lezing, die om 13.30 begint en tot 15 uur duurt.

Orgelconcerten

Liefhebbers van orgelmuziek kunnen in Emmen en Assen terecht.

In Emmen speelt de Russische organist Nikita Morozov. Zijn repertoire omvat werken van verschillende stijlen, van barok tot hedendaagse muziek. Zaterdag om 15 uur speelt Morozov in de Grote Kerk in Emmen, waar een origineel Roelf Meijer-orgel uit 1873 staat.