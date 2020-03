Oproep: 'Houd afdelingen Bethesda Ziekenhuis 24/7 open voor coronapatiënten'

Treant concentreert steeds meer ziekenhuiszorg in Emmen. Vanaf 6 april moeten ook de nachtelijke SEH in Hoogeveen en Stadskanaal verhuizen. Een tekort aan personeel en patiënten was voor Treant de reden om de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Dat besluit zorgde de afgelopen jaren voor veel kritiek, maar is toch doorgezet. De SP wil dat het Treant-bestuur in elk geval voorlopig op dat besluit terug komt.

'Capaciteit Bethesda benutten'

In een open brief schrijft fractievoorzitter Jutta van den Oord: "Naar onze mening blijft dit besluit een omstreden zaak. (...) We vragen ons ten zeerste af of het wenselijk is, juist nu, de capaciteit van het ziekenhuis Bethesda niet te benutten. Een toestroom van patiënten met ernstige ademhalingsproblemen ligt immers in de lijn der verwachtingen."

Volgens de SP leidt het vervoer van patiënten vanuit Hoogeveen naar Emmen al maandenlang tot capaciteitsproblemen bij de ambulancedienst. Er zouden wel voldoende ambulances zijn, maar een tekort aan opgeleide medewerkers.

Combinatie met coronapost Drenthe

De SP kan de nachtelijke sluiting van de SEH ook niet rijmen met het gisteren aangekondigde besluit de huisartsenpost bij Bethesda in te richten als centrale eerste opvang van coronapatiënten uit heel Drenthe.

Van den Oord: "De logica ontgaat ons dan dat gelijktijdig de mogelijkheid deze mensen zo nodig in Bethesda verder te behandelen en/of op te nemen zou moeten verdwijnen. (...) Wij vragen u dringend de sluiting van de SEH Bethesda te heroverwegen, mogelijk op te schorten en in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten."

Treant zegt er naar te streven vandaag nog een reactie te geven op de vraag van de SP. Van den Oord hoopt dat Treant in ieder geval 'fatsoenlijke informatie naar buiten brengt'. Daarmee verwijst zij naar de onduidelijke en trage berichtgeving van de zorggroep afgelopen weekend over de drie medewerkers en patiënten die het coronavirus hebben. "Het zou goed zijn als ze als zorgverlener naar de consument toe communiceren wat nu de plannen zijn."

