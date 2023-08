Rolde was eeuw geleden in trek bij kunstenaars: 'Verschrikkelijk mooi dorp'

Wat Barbizon was in Frankrijk, was Drenthe misschien wel voor Nederland. Kunstenaars trokken er en masse naartoe en lieten zich inspireren door de schoonheid van de natuur. Vooral Rolde was ook erg geliefd, bijvoorbeeld door schilders Arie van der Boon, Julius van de Sande Bakhuyzen en Louis Albert Roessingh.

"Die zijn hiernaartoe getrokken om hier te schilderen omdat Rolde een verschrikkelijk mooi dorp was", zegt Johannes Schutrup. "Voor schilders was het inspirerend.

Schutrup heeft door de jaren heen bijna 130 schilderijen verzameld, waarvan er nu 26 in de Jacobuskerk in Rolde hangen. Vandaag is de opening van de expositie, waarbij ook een boek wordt gepresenteerd met daarin alle informatie over de werken: Rondom de Rolder Toren.

Wandelend adresboek

"Johannes is een wandelend adresboek", zegt Harry de Geeter, schrijver van het boek. "Hij weet precies wie er in welk huis hebben gewoond op de schilderijen en waar dat dan precies was. Maar het was nooit eerder allemaal vastgelegd."

Wat de twee aanspreekt, is het laten zien van de geschiedenis van Rolde en omgeving. De impressionistische stijl van de schilders in Schutrups' verzameling zorgt ervoor dat veel werken de situatie levensecht weergeven. Schutrup: "Wij leggen nu alles vast met de telefoon en foto's. Dat had je vroeger niet. De schilders gingen dus schilderen hoe het vroeger was."

En nu is alles dus vastgelegd in een boek. "Misschien zijn onze nazaten ons er wel dankbaar voor", zegt De Geeter. "Alles wat het bewaren waard is, moet je bewaren vind ik. Ook wel dingen waarvan wij zeggen: ach, het is oude rotzooi".