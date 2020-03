Medewerkers Albert Heijn Paterswolde achter plastic, extra schoonmaak scanners en wagentjes

Inspiratie voor het afschermen van de kassamedewerkers tegen het coronavirus werd opgedaan op social media. "Dat zag er iets anders uit, maar we hebben heel snel geschakeld", zegt filiaalmanager Danielle Oosterhof van de Albert Heijn in Paterswolde. "Een jongen uit het dorp handelt in tafelzeil, hij was er heel snel. We zijn gelijk gaan knutselen."

Waar het in het begin wat onwennig was, werken vanachter een tafelkleed, kijkt er nu niemand meer raar op van de geïmproviseerde bescherming. Sterker nog, Albert Heijn heeft landelijk overal soortgelijke maatregelen met plexiglas getroffen.

Zelfscanners

In de Albert Heijn wordt er ook op andere manieren gewerkt om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Oosterhof: "We hebben tape op de vloer geplakt bij de zelfscanpalen om voldoende afstand te bewaren." Ook bij de gewone kassa's zijn markeringen aangebracht. Verder wordt er flink schoongemaakt. "We hebben desinfectiepompen om handen te reinigen en we reinigen de handscanners en karretjes."