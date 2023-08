Landgeitenkeuring in Zwinderen: 'Dit is een bijzonder geitje, want ze heeft stippeltjes'

Jans Kelder staat trots naast zijn geit van een halfjaar oud. "Dit is Charlotte van de Swinre Stee. Een bijzonder geitje, want ze heeft stippeltjes. Dat komt heel weinig voor in Nederland. Oorspronkelijk kwam dat stippeltje alleen in Drenthe voor. Ik woon ook in Drenthe en toevallig had ik het geluk dat dit geitje dit jaar geboren is."

Charlotte en tientallen andere geiten worden zaterdag gekeurd tijdens de Nederlandse Landgeitenkeuring in Zwinderen.

'Sober en sterk ras'

"De Nederlandse landgeit stond vroeger op het leesplankje Aap Noot Mies", vertelt Bert Bouwman, voorzitter van de Landgeitenfokkersclub Drenthe. "De landgeit is een sober ras die van nature vrij sterk is. Het dier kan het hele jaar buiten zijn en heeft aan een schuilhutje voldoende. De landgeit hoeft niet in een luxe stal."

Het ging een tijd niet goed met de Nederlandse landgeit, maar inmiddels lopen er weer een paar duizend rond in Nederland. "Er zijn een paar mensen opgestaan die flink met de geiten hebben doorgefokt zodat er nu weer een brede collectie is in Nederland."

Een honderdpuntengeit?

Een van de keurmeester in Zwinderen is Johan Wesselink. Hij kijkt onder andere naar de ontwikkeling van het dier, de hoorns, de vacht, de kleur en naar de maten van de geit. De lammetjes krijgen nog geen punten maar bijvoorbeeld alleen een voldoende of een zeer goed. De geiten en bokken krijgen punten.