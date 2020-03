Door corona alle tijd voor herstel van scheuren in Grote Kerk Emmen

Al langer zijn er zorgen over de scheuren achter het orgel van de Grote Kerk in Emmen. Die scheuren zijn nu weggewerkt. Nu speelt een misschien nog wel groter probleem: nog meer scheuren.

"We hebben hier verschillende scheuren. Bij de aansluiting van de kerk en de toren, op die overgang, dat is normaal", legt Barry Gepken uit. Hij is monumentenexpert. Deze zogenoemde zettingsscheuren zijn nu gerestaureerd. "Daarnaast hebben we ook met andere scheuren te maken. We zitten hier toch wel in een aardbevingsgebied."

'Die zie je anders niet'

Die scheuren zitten bijvoorbeeld in de achtergevel van de kerk, daar waar de kerkgangers juist tegenaan kijken. Of het ook echt met aardbevingen te maken heeft, moet nog bewezen worden, maar Gepken twijfelt daar niet aan. "Ik zit voor m'n werk ook veel in Groningen en daar heb je soortgelijke scheuren." Hij stelt ook dat de scheuren er niet uit zichzelf komen. "Die zie je anders niet. Normaal gesproken komt dat niet voor. Dus dan spelen er andere krachten dan normaal."

Barry Gepken zegt dat er op dit moment geen gevaar is voor bezoekers van de kerk. "Alleen moet dit niet zo doorgaan."

Scheuren nemen toe

De scheuren in de Grote Kerk bezorgen ook kopzorgen bij Gerard Huising, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmen. "Die scheuren worden geleidelijk aan groter. Dat baart ons zorgen. Dit zit echt in het gebouw. Ja, hoe komt dat? Aardbevingsschade? Zeg het maar. De scheuren nemen meer en meer toe."

Dat betekent volgens Huising een extra zorg om het gebouw goed in stand te houden. "Dat kost hoe langer hoe meer moeite en ook ontzettend veel geld."

'Zo'n 50.000 euro'

Om hoeveel geld het gaat durft Huising niet te zeggen. "Wisten we maar hoeveel. We komen steeds weer voor verrassingen te staan. We hebben net de scheuren hersteld achter het orgel, maar nu komen we steeds meer tegen. Dan moeten we meteen improviseren hoe we dat gaan aanpakken en dat betekent dus ook weer dat het extra geld gaat kosten." Monumentenexpert Barry Gepken schat dat de kosten van herstel richting de 50.000 euro gaan.

Eén voordeel van restaureren in deze coronacrisis: "We kunnen lekker aan alle kanten rustig restaureren en de tijd ervoor nemen. We kunnen de kerk mooi opknappen. Wat dat betreft hebben we geluk met corona. Toch ook nog positief nieuws", besluit Gepken.

Lees ook: