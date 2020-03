Salamanders hebben 't voorjaar in hun bol

Want die salamanders komen tevoorschijn als het donker wordt. Assenaar Cindy de Jonge ging deze week met een sterke lamp bij haar vijver kijken en zag deze alpenwatersalamanders. De mannetjes zijn nu op hun mooist, met een prachtig gekleurde buik. En dat is allemaal niet voor niks. De vrouwtjes zetten eitjes af op waterplanten, meestal eentje per blad, waarna de mannetjes de eitjes bevruchten. En er over een tijdje allemaal kleine watersalamanders in de vijver zitten

Tip: zaklampvissen in het water

Als je 's avonds met een sterke lamp in het water schijnt, kun je van alles zien: vissen, torren, rugzwemmers en dus ook salamanders. Dat schijnen kun je in je eigen vijver doen, maar eigenlijk kan het in elk slootje.