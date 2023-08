Big Bazar-winkels voorlopig niet dicht

De winkels van Big Bazar gaan voorlopig nog niet dicht. De rechter in Leeuwarden geeft de winkelketen tijd om afspraken te maken met schuldeisers. Die uitspraak geldt voor alle Big Bazar-winkels, dus ook voor de negen winkels in Drenthe.

De rechter besloot tot een speciale afkoelingsperiode. Het winkelbedrijf kan daarin reorganiseren en afspraken te maken over de schulden. Alle faillissementsaanvragen die de laatste tijd zijn ingediend, komen in de wacht te staan. Dat speelt in Drenthe voor de winkels in Assen en Coevorden.