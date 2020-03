GGD-arts beantwoordt vragen over coronavirus: 'Dit zal op 6 april niet klaar zijn'

Iedere dag wordt bekendgemaakt bij hoeveel mensen het virus vastgesteld is. Het werkelijke aantal besmettingen is waarschijnlijk hoger. We weten niet precies hoeveel dat er zijn. Is dat erg?

"Op zich niet. We zitten nu in een andere fase van de bestrijding. Nederland heeft verschillende maatregelen genomen. We hoeven niet precies te weten wie het heeft, omdat voor iedereen hetzelfde beleid geldt."

Als je het coronavirus hebt gehad, kun je dan nog een keer ziek worden door dit virus?

"Dat weten we nog niet helemaal zeker. Dit virus lijkt op enkele andere virussen. Voor de meeste daarvan geldt dat je er maar één keer ziek van kan worden, bij sommige virussen is dat twee keer. Bij de tweede keer heb je veel mildere of geen klachten. Op dit moment denken we: als je het gehad hebt, dan is het klaar."

Zijn er al mensen hersteld en hoe weten zij dat ze weer naar buiten mogen?

"Ja. Er zijn in Drenthe ook patiënten hersteld. Of je weer naar buiten mag, hangt er vanaf of je nog klachten hebt. We denken dat mensen vooral besmettelijk zijn als ze klachten hebben. De mensen die hoesten en proesten verspreiden het virus. Als dat over is, dus als je zonder klachten bent, dan kan je ook weer naar buiten."

Heeft de buitentemperatuur invloed op dit virus?

"Dat geldt voor heel veel verkoudheidsvirussen. Je ziet dat er een seizoensinvloed is: in de winter komt het voor, in de zomer minder. Daarbij speelt een aantal factoren een rol. In de zomer zitten we minder dicht op elkaar, omdat we meer buiten zijn. Daarnaast zetten we de ramen en deuren meer open. Waarschijnlijk speelt temperatuur ook een rol. Veel van dat soort virussen vinden een lagere temperatuur fijner dan een hogere temperatuur."

Hoe maak ik onderscheid tussen hooikoorts en het coronavirus?

"Als je bekend bent met hooikoorts, ken je je eigen klachten. Daarbij moet je vaak niezen, of krijg je een brandend gevoel in je ogen. Typisch voor corona zijn juist klachten als keelpijn en hoesten. Die klachten passen niet bij hooikoorts. Mensen met hooikoorts zullen merken dat de klachten anders zijn."

Hoe kan je weten of je het coronavirus hebt gehad als je niet getest wordt?

"Dat kan je niet weten. Maar je hoeft ook niet te testen omdat het geen invloed heeft op je handelen. Als je test en je hebt het virus, dan moet je thuis blijven en wachten tot de klachten over zijn. Als je klachten hebt en je test niet, dan moet je ook thuisblijven."

Er wordt veelvuldig gesproken over ouderen als kwetsbare groep. En baby's en zwangeren dan?

"Er zijn geen aanwijzingen dat dit risicogroepen zijn. Zij hebben geen verhoogd risico om ziek te worden."

Kunnen huisdieren het virus overdragen?

"Ook daar hebben we geen aanwijzingen voor. We weten wel dat andere zoogdieren het virus bij zich kunnen dragen, maar ze spelen geen rol in de verspreiding."

Hoe lang gaat deze hele situatie nog duren?

"Dit gaat nog maanden duren. De exacte tijd weten we natuurlijk niet. Het hangt ook af van de maatregelen die we nemen en de ontwikkelingen. Het gaat erom dat de ziekenhuizen de zorgvraag aankunnen. Dan kunnen we wellicht met de maatregelen schuiven. Hoe lang het in totaal duurt, zal moeten blijken. Het zal zeker niet op 6 april klaar zijn."

Kan je naar buiten om een rondje te fietsen?

"Zeker. Dat kan ik alleen maar aanbevelen. Ga wandelen, of fietsen. Social distancing (afstand houden van elkaar red.) gaat erom dat je contacten beperkt."

Hoe lang kan je het virus bij je dragen?

"Mensen zijn besmettelijk zolang ze klachten hebben. De verspreiding komt echt door mensen die klachten hebben. Daarom is het belangrijk dat je met je klachten thuisblijft."

Kan het virus overleven op winkelkarretjes, of fruit in de supermarkt?

"Die kans is erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn, maar je wil weten of het een manier is om andere mensen de besmetten. We zien in de praktijk dat die route weinig toevoegt aan de besmettingen. Maar dat neemt niet weg dat het advies blijft om je handen goed te wassen."

Mag je nog bij vrienden op bezoek als je gezond bent?

"Het is niet zo dat je helemaal niemand mag zien, dat je jezelf moet opsluiten in huis. Het gaat om de grote gezelschappen. Als je op bezoek wilt en het aantal personen is beperkt, dan kan het prima."

Er is een tekort aan mondkapjes. Is het een idee om stoffen mondkapjes te maken?

"Die mondkapjes moeten van bepaalde kwaliteit zijn om effect te hebben. De stoffen mondkapjes hebben die kwaliteit niet."

Kan het virus zitten op bijvoorbeeld kartonnen doosjes die veel worden gebruikt in de bezorging van spullen?

"Theoretisch zou dat kunnen, maar in de praktijk speelt dat geen rol. Er is geen reden om je daar druk over te maken."

Er gaan berichten rond in WhatsApp-groepen, bijvoorbeeld dat ibuprofen de klachten kan verergeren. Klopt dat?

"Op dit moment geen aanwijzingen dat dat zo is. Er wordt nog wel nader naar gekeken."