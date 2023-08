GGD Drenthe met de bus naar het Regenboogfestival voor vaccinatie en voorlichting

Wie zaterdag het Regenboogfestival in Emmen bezoekt, moet niet raar opkijken van een groot uitgevallen verhuisbus. Die is van de GGD Drenthe, en wordt ingezet voor voorlichting en vaccinactie tegen hepatitis B. Het is de eerste keer dat de GGD op het festival aanwezig is.

"We hebben een bus gehuurd en achterin een soa-poli gemaakt. Een spreekkamer, een stoel om bloed te prikken en een toilet", zeg Dianne Schriemer van de GGD. De organisatie hoopt festivalgangers te spreken voor consulten over seksueel overdraagbare aandoeningen en voor vaccinaties tegen Hepatitis B.

De GGD staat natuurlijk niet toevallig op het Regenboogfestival. "Het hepatitis B-virus is seksueel overdraagbaar, en ook via bloed. We zoeken voor de vaccinatie tegen het virus speciale doelgroepen: sekswerkers, transpersonen en mannen die met mannen seks hebben."

Spelen, praten en prikken

"We staan er vooral met een positieve bedoeling, dus niet met het geheven wijsvingertje om te vertellen wat er allemaal fout gaat", zegt Schriemer. "Maar wel om met mensen te praten over hun beleving, en om ze advies te geven."

Om met de festivalgangers in contact te komen neemt de GGD daarom twee spellen mee. Er ligt een verrassingsprijs klaar voor wie kan raden hoeveel condooms er in een grote glazen pot zitten. En bezoekers kunnen een ring om een paaltje gooien. Geen houten paaltje, maar een dildo ditmaal: het wordt cockring-werpen.

Het kan helpen om de drempel te verlagen om de bus in te stappen voor een gesprek of een hepatitis-prik. "Gratis en volledig anoniem", benadrukt Schriemer. Wie een langer gesprek met de GGD wil kan ter plekke een afspraak maken.

Nieuwe ervaring

Met een bus naar het festival is voor GGD Drenthe nieuw. "Het is de eerste keer voor ons. En behalve de consulten en vaccinaties is het belangrijk om ons op een positieve manier te laten zien."