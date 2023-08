Arjen Schuiling op kandidatenlijst BVNL voor Tweede Kamer

In een verklaring namens de partij laat Schuiling weten zich zorgen te maken over de koers van Nederland. "Feit is dat een gezonde agrarische sector, doelbewust vanuit politiek Den Haag om zeep wordt geholpen. Met Belang van Nederland is er een partij die opkomt voor hardwerkende ondernemers en dus ook voor boeren", aldus de boer die bij voldoende voorkeurstemmen voor BVNL de Tweede Kamer in wil.