Reizigers keren noodgedwongen terug naar Drenthe

Nagenoeg al het vliegverkeer van KLM ligt volgende week stil, meldde KLM-topman Pieter Elbers gisteravond bij Op1. Op vakantie in het buitenland vanwege werk of stage of op pad om familie te bezoeken, alle reizigers worden deze dagen teruggefloten.

Avelon Hoving uit Balloo is net terug in Drenthe van een bizarre reis in Afrika. "Ik heb er 34 uur over gedaan om vanuit Botswana, via Johannesburg en Dubai, in Amsterdam te komen en bij iedere tussenstop dacht ik: hopelijk gaat mijn volgende vlucht nog. Het was overal op de vliegvelden zó druk!"

Afrika voor 4 dagen

Ze vertrok vier dagen geleden naar Zimbabwe om haar afstuderen te vieren en om nog even te genieten van de vrijheid, voordat ze aan haar nieuwe baan begint. Met een reisgezelschap zou ze via verschillende Afrikaanse landen aankomen in Zuid-Afrika, maar vlak na aankomst bleek al dat die eindbestemming niet gehaald zou worden.

"Al vrij snel werd het tweede deel van de reis geannuleerd. Via Windhoek in Namibië zou er na zeven dagen een einde komen aan mijn reis. Maar alles ging de laatste dagen in zo'n vaart. Vliegvelden en grensgebieden gingen ineens dicht. Ik ben er in totaal vier dagen geweest en heb geluk gehad dat ik nog zo snel terug kon."

Hoogeveense Lifter keert om

Hoving is dan sinds gisteravond weer in Drenthe, Rutger Fransen uit Hoogeveen zit op dit moment nog in Melaka in Maleisië. Ongeveer een jaar geleden vertrok hij vanuit Drenthe, om zich vervolgens liftend naar Vietnam te vervoeren. Dat doel bereikte hij in december. Maar hij was nog niet klaar met zijn wereldreis en wilde eigenlijk door naar Singapore. Dat land moet hij aan zich voorbij laten gaan.

"Ik heb meer dan 30.000 kilometer afgelegd in meer dan 500 verschillende auto's. Ik ben in 26 landen geweest en nu vanuit Maleisië keer ik weer om naar Nederland. Ik was van plan om volgende maand een 'pauze' in te lassen om in Nederland bij te komen van alles, dat wordt nu alleen iets eerder."

Buitenlandstage

Kim Muntz uit Assen zit ook nog in het buitenland en loopt stage in een ziekenhuis in de Zuid-Afrikaanse stad Bloemfontein, op de afdeling radiologie. Gisteren kreeg ze het bericht van de Hanzehogeschool dat ze snel mogelijk terug moet komen. "Het was even schrikken, we hadden gedacht dat we hier nog wel even konden zitten. Hier in de stad is namelijk nog geen coronageval. Wel is mijn stage eerder stopgezet omdat Europeanen niet zomaar meer het ziekenhuis in mogen."

Hoving herkent het gevoel om in een achtbaan van gebeurtenissen te zitten. In Botswana zat ze aardig afgesloten van de buitenwereld. "Ik had echt niet door dat alles al zo ver op slot zat. Mijn reisorganisatie wilde een terugvlucht voor zaterdag boeken, maar ik wilde niet afwachten en ben zelf gaan zoeken."

De tekst gaat door onder de foto

Avelon met haar reisgezelschap in Afrika (Rechten: RTV Drenthe)

Oplopen prijzen vliegtickets

Tot haar grote schrik waren de prijzen naar Amsterdam opgelopen tot wel zevenduizend euro. "Ik weet niet precies hoe het gelukt is, maar ik heb achteraf een ticket voor nog een redelijke prijs weten te krijgen. Maar ik had niet langer moeten wachten."

Muntz moet via de Nederlandse ambassade in Kaapstad een vlucht boeken, maar is niet bang voor de hoge prijzen. "Hier zie ik precies het tegenovergestelde: waar je normaal meer dan duizend euro betaalt voor een ticket, is het nu zo'n driehonderd euro."

'Nederland is niet veilig, blijf daar'

Fransen heeft er nog wel even over nagedacht langer in Azië te blijven. Het was wikken en wegen. "Het is erg dubbel want aan de ene kant hoor ik: het is daar in Maleisië niet veilig, keer terug. Aan de andere kant hoor ik: het is hier in Nederland niet veilig, blijf daar."

Uiteindelijk heeft hij nu toch de knoop doorgehakt. De eerste vlucht van Fransen werd geannuleerd. Dit weekend vertrekt zijn nieuwe vlucht. "Ik vreesde er het meeste voor om zelf besmet te raken met corona en dan niet te weten waar ik heen zou moeten. Als ik om hulp vraag, besmet ik iemand. Als ik een taxi neem naar het ziekenhuis, besmet ik iemand. Dat was voor mij doorslaggevend."

Hoving is blij weer terug in Balloo te zijn. "Pas hier realiseer ik mij hoe ernstig de situatie is. Hopelijk kijk ik hier over een paar jaar op terug en dan denk ik: weet je nog die coronacrisis, ik zat toen in Botswana."