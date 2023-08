Jongeren gaan in Emmen onzekerheid achter het stuur tegen: 'Dat is broodnodig'

"We zijn dan wel een verzekeraar, maar vinden het natuurlijk veel fijner de schade te beperken." Met veel interesse luistert Henkjan Matthijs van Univé naar de praatjes van cursusleider André Rozendom van opleidingscentrum Dibo in Emmen. "Door deze training hebben jongeren meer bewustwording van wat de auto kan en hoe ze moeten ingrijpen."

Bewust van de gevaren

"Dat is broodnodig!", weet Rozendom zeker. Volgens de enthousiaste cursusleider zitten beginnende bestuurders onzeker achter het stuur. "Iemand die niet geschoold is, rijdt puur op het risico. En dat proberen we hier eruit te halen. Niet dat ze het gevoel hebben dat ze meer kunnen, maar dat ze zich meer bewust zijn van de gevaren."