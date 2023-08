Kampioenschappen Mennen live te volgen via website RTV Drenthe

De WK & EK Mennen in Exloo zijn dit weekend live te volgen via de website van RTV Drenthe. De wedstrijden zijn vanaf 10.00 uur te zien.

De wereldtop in het mennen is in Exloo bij elkaar voor het WK para-mennen, voor deelnemers met een beperking. De valide menners strijden om de Europese titel.

Het is de tweede keer dat Nederland gastheer is van het EK Vierspannen, dat al ruim vijftig jaar wordt gehouden. Tweevoudig Europees Kampioen Bram Chardon zal een gooi doen naar zijn derde Europese gouden medaille op rij. Ook de paramenners streden in het verleden al eens in Nederland om de WK-medailles.