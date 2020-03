Mannes is ziek, maar staat wel stevig op poten: doktersadvies volgt

"Constructief is er niks mis met Mannes. Maar het is wel helder dat er wel iets aan de hand is. Het probleem zit 'm vooral in zijn lijf. Zijn uiterlijk is dof", zegt Bergsma. De ChristenUnie trok een maand geleden aan de bel over de staat van Mannes. De partij constateerde 'dat Mannes moeite had zich staande te houden'.

Extern advies na onderzoeken

Het Rotterdamse kunstenaarscollectief Nio en Serafijn, dat de megahond Mannes ontwierp, heeft inmiddels onderzoek laten doen, en dat deed ook de verzekeraar. Volgens wethouder Bob Bergsma worden beide onderzoeken nu door een externe, onafhankelijke partij bekeken. "En dat moet eind volgende week leiden tot een advies, wat er met Mannes moet gebeuren."

Volgens wethouder Bergsma is één ding glashelder, de kosten van het herstel zijn voor de kunstenaars. "Er ligt een contract en daarin staat dat zij gedurende tien jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Die garantie is er."

Mannes werd vorig jaar al schoongeboend, maar dat heeft weinig geholpen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Waterinstallatie oorzaak

De oorzaak dat Mannes z'n glanzende vacht kwijt is, zit 'm in de waterinstallatie die in de constructie is aangebracht en waarmee Mannes stoomwolkjes moet dampen. Vorig jaar is daar iets aan gebeurd. Zo is er een kalkfilter geplaatst en witte kalkstrepen zijn met een middeltje weggepoetst. Maar dat heeft uiteindelijk maar weinig geholpen, zo blijkt nu.

"Er is duidelijk iets mis met die installatie. Wat precies, en wat er verder aan gedaan kan worden, dat hopen we volgende week te horen", zegt Bergsma.

Politiek tumult

Mannes werd op 4 oktober 2018 onthuld na een hoop politiek tumult, of de kunsthond nu wel zo'n aanwinst voor het nieuwe station van Assen zou zijn. Nadat de megahond er stond, werd hij een ware trekpleister voor veel mensen die even met Mannes op de foto wilden. Maar al in de zomer van 2019 werd ontdekt dat de stationshond ontsierd werd door witte kalkstrepen. Een grondige schoonmaakactie met verdund zoutzuur volgde en in de watertoevoer kwam een kalkfilter. Het kunstenaarscollectief dacht daarmee van het euvel af te zijn, maar het probleem blijkt weerbarstiger.

