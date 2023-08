Voedsel- en Waren Autoriteit grijpt in bij Drentse melkveehouder: acht runderen en kalf geëuthanaseerd

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft afgelopen donderdag moeten ingrijpen bij een melkveehouderij in Drenthe. Tijdens een herinspectie bij de veehouder troffen de inspecteurs acht runderen en een kalf in zeer slechte gezondheid aan.

De NVWA meldt niet waar in Drenthe het bedrijf gevestigd is.

Anonieme melding

Nalatig

Bij de herinspectie op 24 augustus bleek dat een aantal zaken was opgelost, maar dat de situatie voor een aantal dieren niet was verbeterd. Acht runderen en een kalf waren er zo slecht aan toe dat de dierenarts besloot ze te doden.

De veehouder is nalatig geweest en had de dierenarts eerder moeten inschakelen, stelt de inspectie. Er blijft nog wel vee op de boerderij, omdat er op dit moment geen reden is om deze dieren mee te nemen. Deze dieren zijn onderzocht en beoordeeld door de dierenarts. Enkele van die dieren heeft medische zorg ontvangen en inspecteurs blijven de melkveehouderij nauw in de gaten houden.