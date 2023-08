90-jarige oud-leerlingen van de Huishoudschool Rozenburg houden nog jaarlijks reünie

Een groep van tien dames van rond de negentig jaar komt al tientallen jaren jaarlijks bij elkaar voor een reünie van huishoudschool Rozenburg in Assen. Eerder waren ze nog met zeventien, dit weekend zijn ze met zijn tienen. Ze ontmoeten elkaar bij Grandcafé Hofsteenge in Rolde.

Eerder gingen ze nog hele dagen op pad, maar dat zit er niet meer in. "We hebben ook weleens een paar busjes gehuurd. Toen waren we allemaal nog mobiel. We gingen overal naartoe. Later werden het meer vaste plekken. We zijn ook wel eerder hier bij Hofsteenge geweest. We zijn ook wel bij het Stations Koffiehuis geweest, maar die is nu dicht. Dus nu zijn we hier weer", vertelt Henny Bartelds (91), die toevallig ook in Rolde woont.

Herinneringen ophalen

Ze bellen elkaar ook af en toe gedurende het jaar. Maar de reünie op de derde zaterdag in augustus is het hoogtepunt. "Prachtig. Dat vinden we allemaal. Ieder jaar leven we ernaar toe", aldus Bartelds. "We hebben direct gezegd dat we niet over ziektes en kwalen moeten praten, want iedereen heeft wat. Daar kun je wel een hele middag mee vullen, maar dat moet ook niet", vervolgt ze.

Harmtje Kremer-Huizing (89) woont in een verzorgingstehuis in Assen en is naar Rolde gebracht. "Geweldig. Ik kijk er ieder jaar naar uit. We praten over vroeger. Over de schooljaren en over de juffrouwen die we graag mochten plagen. Zo hadden we een Indonesische juffrouw. Dat was een heel apart mens. Ze had sokken aan met gaten er in. Die noemden wij Mosi."