Ben Tingen sport thuis: 'Ook zonder toestellen kan je goed trainen'

De voormalig Nederlands kampioen geeft toe dat hij even in zak en as zat door de verspreiding van het virus in Nederland en alle maatregelen die daarop volgden. "Ik had er de eerste twee dagen echt moeite mee", zegt hij. "Het is niet misselijk wat er allemaal gebeurt. Je hele ritme is weg, mijn sportschool moest dicht en er moesten honderden mensen worden afgebeld. Er was zoveel negativiteit, dat moest echt even landen bij mij."

Fit blijven

Tingen probeert zichzelf fit te houden door veel trainingen te doen met zijn lichaamsgewicht. "Zonder gewichten of toestellen kun je goed trainen", zegt hij. "Denk aan push-ups, sit-ups of crunches. Boksen doe je in een ruimte van 4 bij 4 meter, je kunt altijd wel een ruimte vinden waarin dat kan. Daarnaast kun je op onderdelen van de sport trainen die je lastig vindt. Uiteindelijk zou dat positief kunnen uitpakken."

De bokser is ook op Instagram actief en roept zijn volgers op mee te doen aan zijn 'challenge'. In navolging van vele andere 'challenges' op Instagram gebuikt hij een wc-rol, die vervolgens in de lucht gegooid moet worden. Voordat de rol weer gevangen is, is het de bedoeling om vier keer 'netjes' te stoten. "Zo houd je een beetje het gevoel dat je samen bent."

Tot slot doet Tingen een oproep aan iedereen die samen met een ander wil sporten. "Vermijd echt sporten waarbij je dicht bij elkaar moet staan. Neem dit virus serieus."