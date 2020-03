Schaap doodgebeten bij Erm

Bij Erm is vandaag een schaap aangevallen. Een melding hiervan is binnengekomen bij BIJ12. DNA-onderzoek moet uitwijzen of een wolf het dier heeft gedood.

BIJ12 handelt namens de provincies schade bij landbouwhuisdieren af. Vandaag kwam bij deze organisatie voor het eerst sinds 6 februari 2020 een melding binnen van gedood of verwond schaap. Afgelopen maanden was het veel vaker raak. Er werden sinds 3 november 2019 in totaal 87 aanvallen op schapen in Drenthe gemeld.

Het grootste deel bleek door een wolf veroorzaakt, drie aanvallen zijn toegewezen aan een vos. Daarnaast worden er veel schapen doodgebeten door honden, daar worden alleen geen cijfers van bijgehouden. DNA-onderzoek wordt met name gedaan als er al een verdenking is van een wolf.

Het is dus een poosje rustig geweest. De wolf is op 9 februari voor het laatst gesignaleerd op een wildcamera. Of de wolf weer actief is in Drenthe, zal het DNA-onderzoek duidelijk moeten maken.

