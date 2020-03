Eten Ronde van Drenthe naar zorgpersoneel ziekenhuizen

"Er zijn zo'n 1.000 kipburgers en kroketten over, die voor de sponsoren bestemd waren op de Col du VAM", laat Van Issum weten. "Voor de toertocht hebben we een duizendtal ontbijtkoeken gekregen. We hebben besloten om dit aan de Treant Ziekenhuizen te geven, voor alle harde werkers in de zorg. Ik heb daar zeer veel respect voor."

Ook de door de gemeente Assen beschikbaar gestelde prijzen gaan naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. "Het gaat om twee grote potten met paaseitjes. Zo kunnen we mooi wat terugdoen en zetten we gezamenlijk de schouders eronder."

Nog steeds een kater

Van Issum zit nog steeds met een kater. "Ik ben er nog steeds naar van, dat de Ronde van Drenthe niet door is gegaan. We zijn nu druk met de afwikkeling bezig en krijgen veel nota's, van bijvoorbeeld de hotels, binnen. Hier zijn we nog wel een tijdje zoet mee." De voorzitter van de Ronde van Drenthe krijgt ook veel hartverwarmende berichtjes. "We hebben heel veel fijne berichtjes en reacties ontvangen en daar zijn we heel blij mee."