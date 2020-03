Wildcam: Bosuil is aan het hamsteren

Een paar dagen geleden merkte Claus van den Hoek een tikkend geluid op. Via zijn wildcamera volgt hij de broedende bosuil in Nijensleek nauwlettend. Een hagelbui kon het niet zijn, zouden de kuikens eraan komen? Twee dagen later liet het eerste kuiken zich zien, een dag later gevolgd door nummer twee. Op de beelden kan je duidelijk de eitand zien: de witte punt bovenop de snavel. Daarmee hebben ze een gat gemaakt in het ei.

In het nest bouwt het voorraadje muizen zich op. De bosuilman komt geregeld verse muizen en af en toe een kikker of vogeltje brengen. Moeder is druk bezig met de zorg van haar nog blinde kleintjes. Ze geeft het duo kleine stukjes muis en houdt ze warm onder haar veren.

