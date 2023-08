Normaal staat Yvette langs TT Circuit, maar dit weekend zwaait ze met vlaggen op Zandvoort

Al negen jaar staat Yvette Soesbergen tijdens de TT langs de baan als postleider of aspirant-leider. Maar dit jaar maakt ze voor de tweede keer een uitstapje naar de Formule 1 en zwaait ze met vlaggen in bocht 10 op Zandvoort.

Als je zoals Yvette in Bovensmilde opgroeit, op een paar kilometer van het TT Circuit, is het niet zo gek dat je fan wordt van de motorsport. Maar voor haar was dit niet zo vanzelfsprekend. "Mijn familie heeft eigenlijk helemaal niks met motorsport", vertelt ze.

Min of meer per toeval kwam ze een advertentie tegen voor steward tijdens de TT en sindsdien staat ze al negen jaar op rij langs het circuit.

Zandvoort

Sinds vorig jaar helpt Yvette niet alleen mee met motorraces, maar is ze ook in Zandvoort te vinden. "In basis is het hetzelfde als de TT, maar de hele happening is groter. Het evenement is compleet dichtgetimmerd en alles eromheen in grootser aangepakt", vertelt Yvette, die zich sinds woensdag in Zandvoort begeeft.

Als vlaggenist is ze te vinden in bocht 10 (CM.com bocht), die in het verleden ook wel de 'Bocht Zonder Naam' of de 'Vodafonebocht' werd genoemd. Met een andere vlaggenist bepaalt zij wanneer de gele, groene of blauwe vlag wordt gezwaaid, een flinke verantwoordelijkheid dus. "Het heeft best wel impact wanneer je de gele vlag in de lucht steekt, zeker tijdens de kwalificatie. Het kan er zo voor zorgen dat je een snelle ronde van een rijder onderbreekt."

Rustig dagje

Maar de kaders zijn volgens Yvette duidelijk gesteld, bleek uit de briefing die ze vrijdagochtend op het circuit kreeg. Op de openingsdag van het raceweekend bleef het rustig in bocht 10 en hoefde ze de vlaggen weinig te gebruiken.

Yvette zou het niet erg vinden als er nog een klein schuivertje voor haar neus gebeurt. "Dat is altijd wel gaaf om te zien. Zolang de coureurs maar niks overkomt."

Eerder dit jaar was ze ook al te vinden bij het Belgische Formule 1-circuit in Spa-Francorchamps en daar was genoeg te beleven. Regen speelde het hele weekend namelijk een belangrijke rol, iets wat vanmiddag in Zandvoort ook niet ondenkbaar is.

Motorsport of autosport?

Vanochtend ging de wekker al om 5.30 uur voor Yvette, die op een camping bij het circuit overnacht. Vanaf 8.00 uur moet ze bij haar post staan en de Formule 1-race, met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen aan de start, eindigt rond 17.00 uur.