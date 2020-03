Geen bezoek meer voor bewoners verpleeghuizen en woonzorgcentra

De tehuizen gaan dicht om de bewoners en het personeel te beschermen tegen het coronavirus. Bezoekers zijn dus niet meer welkom. Voor instellingen met mensen die in hun laatste levensfase verkeren, wordt een uitzondering gemaakt. Op die manier kunnen mensen toch nog afscheid nemen van hun naasten.

De sluiting gaat sowieso tot 6 april duren, net als de eerder aangekondigde maatregelen. Maar De Jonge waarschuwt al dat het "reëel" is om te denken dat het langer gaat duren.

Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM had al geadviseerd om voor de ouderenzorg speciale plannen te maken om de toch al zwakke bewoners tegen het nieuwe coronavirus te beschermen.

Begrip

Ouderenbond ANBO heeft begrip voor de maatregel. "We snappen dat dit heel moeilijk is voor familieleden en bekenden die nu niet op bezoek kunnen gaan in het verpleeghuis", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Maar deze maatregel is nodig om het risico te beperken dat de meest kwetsbare ouderen en het verplegend personeel in verpleeghuizen worden besmet met het coronavirus."

'Geen andere keuze'

Ook Zorgbelang Drenthe begrijpt de maatregel van de regering, zegt directeur Jan van Loenen. "Gelet op de omstandigheden denk ik dat de regering geen andere keuze heeft. Ik besef dat het een heel vergaande maatregel is, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. In de verpleeghuizen wonen zeer kwetsbare mensen. Hiermee proberen we besmettingen daar te voorkomen."

Volgens Van Loenen is dat tot nog toe goed gelukt. "Ik ken geen verpleeghuizen in Drenthe waar het coronavirus al onder bewoners zou zijn. Maar het blijft van het grootste belang dat we de voorzorgsmaatregelen in acht houden. Mijn grootste angst is onderschatting van de situatie. Gelukkig zie ik dat we steeds meer doordrongen raken van de ernst van het virus."

Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog uit Zuidwest-Drenthe laat in een brief weten dat het bezoekersverbod vanaf zaterdag ingaat. "Momenteel vindt er landelijk overleg plaats, het kan zijn dat er per direct een maatregel komt. Wij zullen dit uiteraard dan ook direct opvolgen."

"Voor u en uw omgeving heeft dit grote gevolgen. Momenteel zijn wij alternatieve vormen van contact tussen cliënten en familie aan het onderzoeken, denk aan Skype of Facetime", schrijft bestuurder Erwin Duits in een brief. "We vinden het intens vervelend voor u dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Wij hebben met ieder van u een persoonlijke band en voelen ons verantwoordelijk voor u, echter de kans op een besmetting is de komende tijd te groot om de huidige bezoekregeling te handhaven."