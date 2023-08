Makers Het Pauperparadijs ontvangen erkenning voor duurzaamheid

Nieuw succes voor de makers van theatervoorstelling Het Pauperparadijs. Regisseur Tom de Ket en zijn crew ontvingen bij hun optreden gisteravond het SDG Predicaat, een titel die in het teken staat van duurzaamheid.

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn zeventien doelen, in 2015 vastgelegd door de Verenigde Naties (VN), om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Een paar van die afspraken van de 193 VN-landen zijn 'geen honger', 'geen armoede' en 'gendergelijkheid'.

'Pauperparadijs inspirerend voorbeeld'

Volgens Anita van der Noord, regiocoördinator van SDG, heeft het theaterstuk een bijzondere betekenis die samenhangt met enkele van de vastgestelde doelen. "Het Pauperparadijs is een inspirerend voorbeeld van en voor een gemeenschap die zich inzet voor duurzame doelen en positieve verandering. De lessen die we uit hun inspanningen kunnen halen, dienen als een blauwdruk voor gemeenschappen overal ter wereld die zich willen inzetten voor positieve verandering en het verwezenlijken van duurzame doelen."

Artistiek leider Tom de Ket was bepalend in het binnenhalen van het predicaat, vervolgt Van der Noord. "Hij maakt de doelen niet alleen zichtbaar bij Het Pauperparadijs, maar ook bij de de voorstelling over Boer Koekoek en enthousiasmeert het publiek om een steentje bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen."