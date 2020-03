Medewerker WZA ontdekt oplossing voor tekort mondkapjes

Mondkapjes zijn schaars in ziekenhuizen. Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft een medewerker na enkele avonden thuis knutselen een oplossing gevonden.

Nicholas Dobbinga is medewerker steriele hulpmiddelen en kreeg een goed idee. "We maken normaal gesproken instrumentensets voor de operatiekamers", vertelt Dobbinga. "Die verpakken we in vellen polypropyleen en steriliseren we. Dat blijft een half jaar steriel." Marjan Wessels, leidinggevende CSA, wist: "Dat papier is ook een barrière tegen micro-organismen. Daar zouden we mondmaskers van kunnen maken."

Proefmodellen

Het bleek dat de bestaande mondmaskers ook vervaardigd zijn uit polypropyleen. Dobbinga maakte wat proefmodellen, zocht naar de beste manier van vouwen en uiteindelijk kwam daar een goed model uit. Hij overlegde met de afdeling Infectiepreventie, liet het model door collega's testen en stuurde een model naar de RIVM. "Het leek hen een goed alternatief. Het is gelijkwaardig aan een chirurgisch mondmasker, dus geschikt voor op de OK, op poli's, voor huisartsen of in onze eigen triagetent die we voor de deur hebben staan."

Grotere schaal

Technische Zaken zorgden voor de mallen en medewerkers van de sterilisatieafdeling maken nu de mondkapjes. Uit vellen van 120 bij 120 centimeter maken ze er 36. Materialen zijn er volgens het ziekenhuis vooralsnog voldoende. De afdeling is nu een plan aan het opzetten hoe de mondkapjes het beste op grotere schaal geproduceerd kunnen worden. Vanaf morgen wordt de productielijn in gang gezet in het restaurant van het WZA, dat toch gesloten is.