Assen verwacht weinig van bootjes in avonduren

50PLUS vindt de huidige bedieningstijden in het hoogseizoen veel te krap. De partij zou daarover klachten hebben gekregen van booteigenaren, die daardoor Assen mijden. Ze zouden door de krappe bedieningstijden in een fuik varen, en niet meer weg kunnen uit het centrum.

'Geen signalen'

De partij vindt dat zonde, omdat het centrum meer bezoek van pleziervaart heel goed kan gebruiken. En er zijn volgens fractievoorzitter Clemens Otto niet voor niks vele miljoenen in de Blauwe As gestoken. Maar volgens het college zijn er op dit moment 'geen signalen dat de huidige bedieningstijden de pleziervaart ontmoedigen om voor een eendaags bezoek Assen per boot aan te doen'.

B en W wijzen daarbij op de cijfers, waarbij vorig jaar het aantal vaarbewegingen over de Blauwe As vorig jaar licht gestegen is. Vorig jaar kwamen er ruim 1.000 bootjes over de Vaart Assen binnen, en nog eens 526 gingen via de Blauwe As. In 2018 waren dat er een kleine 200 minder, namelijk 884 en 477.

Niet meer bootjes

Verder is Assen met de brug- en sluisbediening afhankelijk van die van de provincie. Die bedient verder bruggen en sluizen richting Assen op de provinciale wateren. Hierdoor is er na 17.00 uur in heel Drenthe geen doorgang van recreatie- en beroepsvaart mogelijk. Het college ziet ook geen reden om de tijden verder te wijzigen, omdat dit niet meer bootjes zal opleveren, zo is de verwachting.

Ruim een half miljoen meer

Assen heeft daarbij zijn licht opgestoken bij de stad Groningen, waar schepen wel tot 19.30 uur kunnen binnenvaren. De provincie Drenthe heeft aangegeven wel in gesprek te willen met Assen over de bedieningstijden. Maar daar zeggen ze tegelijkertijd dat ze er ook niet veel van verwachten. Bovendien gaat het volgens de provincie 500.000 euro meer per jaar kosten. De verwachte kosten voor Assen worden geschat op 45.000 euro.

Lees ook: