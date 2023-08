Klazienaveners dronken van geluk door miljoenenknaller bij PostcodeLoterij

Een doodnormale zaterdagochtend in Klazienaveen. Tot er opeens een 'Goedemorgennn!' door de Voeghoutenstraat schalt. De kreet komt uit de strot van Gaston Starreveld. In zijn hand een vette cheque van 1 miljoen euro.

Bewoners met een lot in de PostcodeLoterij weten genoeg. Ze aanschouwen het binnenrijden van de bekende loterij-ambassadeur met open mond vanachter het raam. Het besef daalt in waarna de verbaasde blikken plaatsmaken voor een grote glimlach.

Meer dan een ton per lot

Hun postcode 7891 LE is bij de Miljoenenprijs, samen met negen andere postcodegebieden in het land, uit de bus gerold. De lotgenoten mogen samen 1 miljoen euro verdelen. Met een handjevol deelnemers in de Voeghoutenstraat, tikt de teller per lot zo'n 111.000 euro aan.