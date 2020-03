'Challenges' om te blijven bewegen tijdens coronacrisis

Onderwijs- en sportcoach Stefan Kiestra is er klaar voor: vandaag is het zijn beurt om een video te maken voor de basisschoolkinderen die hij normaliter gymles geeft. Want dat de scholen en sportclubs zijn gesloten vanwege het coronavirus, betekent niet dat een kind stil moet komen te zitten. Daarom is hij een van de mensen die meedoet aan de Stay At Home Challenge.

Een wasmand en een doos liggen in zijn woonkamer. Op een kastje voor een wc-rol staat zijn mobieltje. Klaar om te filmen. "Collega's en ik hebben bedacht om challenges te bedenken waarmee kinderen thuis aan de slag gaan om toch te bewegen. Dat doen we door middel van filmpjes die we op Facebook zetten. De kinderen doen er dan toch aan mee."

Blijf bewegen

Kiestra is niet de enige die dit heeft bedacht. Ook voetballers bij VV LEO uit Loon bedachten een challenge waarbij zij hun leden toch nog oefeningen kunnen laten doen, terwijl zij thuis zitten. "Voor de jongste jeugd en de ouderen die willen meedoen maken we elke dag een challenge", vertelt Stefan Wagenaar uit het eerste elftal. Samen met Nordin Merema en Lars Uineken begonnen zij een Instagram-pagina. Op die manier proberen zij het contact met de leden van de voetbalclub te onderhouden.

Ze wassen de handen en daarna gaan ze toch echt bezig. Twee volgers van hen, Julian en Justin Nachbahr, doen hen na. Ze zijn blij met de opdrachten. Ze vervelen zich al een beetje en vinden het fijn dat ze, door al het oefenen, het voetbal niet snel verleren. Ze zijn zelfs zo enthousiast dat er een goal in de huiskamer staat en op de opdracht van Nordin, Lars en Stefan hebben ze een variatie bedacht. Die drie vinden het 'te gek' dat hun filmpjes zo goed worden ontvangen.

Positieve reacties

Inmiddels is het alweer dag vier. Kiestra maakt vandaag een filmpje. Samen met collega's bedenkt hij welke oefeningen gemakkelijk thuis te doen zijn. Vandaar dat er een doos sokken, een knuffel en wc-papier klaarligt. Kiestra gaat plat op zijn rug liggen. Aan de kant van de voeten zit een wasmand. Hij begint met de buikspieroefeningen. Achter hem ligt de doos. Steeds pakt hij een item uit de doos en gooit het in de mand voor hem. Aan het einde wenst hij zijn kijkers succes en vraagt hij of ze willen laten zien dat de kinderen daadwerkelijk bezig zijn met de oefeningen.

De reacties zijn positief. Kiestra: "We hebben nu een aantal filmpjes gehad en dat gaat hartstikke goed. Er is een aantal kijkers dat een filmpje post onder ons bericht. Hoeveel er meedoen, weet ik niet precies. Maar ik kan wel zeggen dat er aardig wat meedoen."

Stefan Kiestra daagt je uit

Het team van Kiestra heeft twintig challenges bedacht. "We moeten daarna maar even kijken of het nog verder moet. Maar dat bespreken we dan met de collega's."

De jongens van VV LEO in Loon hebben nu de vierde video gemaakt. Ook voor de komende tijd moeten zij nog heel wat challenges bedenken. Tot en met 6 april zullen zij elke maandag tot en met vrijdag een video posten op het Instagram-account. "Wie weet wat er verder nog achter weg komt en hoe leuk dit ontvangen wordt. Misschien gaan we er dan wel mee door."