Boeren en tuinders rekenen op miljardenschade door coronavirus

Volgens LTO worden sommige boeren en tuinders nu al hard geraakt. Zo kampen delen van de tuinbouw al met wegvallende omzet. Ook is sprake van een dreigend tekort aan mankracht voor de teelt en de oogst.

Hoe groot de verwachte schade voor Drenthe is, kan LTO Noord nog niet zeggen. "Dat is nog te vroeg. Maar met name de glastuinbouw wordt per direct enorm zwaar getroffen", zegt Jan Bloemerts. "Ook andere sectoren krijgen klappen."

Ook kijken boeren volgens hem met 'zeer grote angst' naar een eventuele lockdown. "Landbouw is een vitale sector, maar hoe dat uitpakt is nog de grote vraag."

Schade kan snel oplopen

Het genoemde bedrag van 5 miljard euro voor heel Nederland is exclusief de schade in andere schakels van de voedselketen en de schade op de langere termijn. Bovendien kan de schade waar nu van wordt uitgegaan, heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.

In de glastuinbouw wordt op dit moment al gerekend op 2 miljard euro schade, zegt LTO. Daarmee lijkt de organisatie voorzichtig. Eerder deze week raamde Greenports de schade voor de tuinbouw voor de komende twee maanden al op circa 5 miljard euro.

Ook andere plantaardige sectoren verwacht LTO een sterke omzetdaling. Zo worden orders bij kwekers van bomen en planten geannuleerd, is de afzet van frietaardappelen ingestort en krijgt de bloembollenhandel harde klappen.

De gevolgen voor de veehouderij zijn nog erg moeilijk in te schatten. Maar er moet nu al op minstens 130 miljoen euro gerekend worden, denkt LTO. Het openhouden van grenzen voor de voedselketen is voor deze branche cruciaal. Bij ernstige verstoringen in logistiek en handel zal de schade waarschijnlijk snel oplopen.