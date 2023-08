Wat weet jij van het nieuws van deze week? Maak de nieuwsquiz!

Een potje sjoelen bij je schoonouders tijdens het kerstdiner is echt andere koek dan het wereldkampioenschap. Maar kanshebber Hettie Kleine uit Hoogeveen is niet de enige Drent die meedoet komende week.

Een babyboom in Wildlands leidt tot behoorlijk wat uitbreiding van de kudde zebra's. En weet jij met welke bekende zanger Marco Schuitmaker zijn nieuwe hit heeft gemaakt? Test jouw kennis over het nieuws van de afgelopen week in onze nieuwsquiz.