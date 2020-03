Gedeputeerde Brink: 'We doen ons best om bedrijfsleven te steunen'

In ieder geval door de rekeningen die er op de bureaus in het provinciehuis in Assen liggen versneld te betalen. Adviseurs van het provinciale loket IkbenDrentsOndernemer werken thuis, maar kunnen wel vragen beantwoorden. En projecten gaan gewoon door. "We proberen via het loket te faciliteren en te helpen waar mogelijk."

Investeringsagenda

"Volgende week presenteren we een investeringsagenda van 50 miljoen euro voor de komende vier jaar", zo zegt Brink. Wat er precies instaat, wil hij niet vertellen. Het college moet nog een definitief besluit nemen. Het geld is bedoeld om de economie in Drenthe aan te jagen. Een economie die in vergelijking met de rest van Nederland best kwetsbaar is.

De effecten van het coronavirus zijn enorm. De horeca was al gesloten, winkels gaan dicht en winkelstraten worden stiller. Donderdag kondigde vrachtwagenproducent Scania aan dat de productie voorlopig wordt stopgezet. De Meppeler vestiging sluit dinsdagavond de deuren. Er zijn geen grondstoffen meer. Zo'n zeshonderd mensen van de vestiging in Meppel zitten dan thuis.

Opcenten worden niet kwijtgescholden

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB Noord riepen gisteren overheden op om soepel met regelingen om te gaan. "Dat is een terechte oproep. Er is crisis. De banen staan op het spel. Wij kijken op allerlei manieren hoe we hier en daar een zetje kunnen geven, om het leed iets te verlichten. Tegelijkertijd weten we ook dat het een zware tijd is en misschien ook nog wel een tijdje blijft", aldus gedeputeerde Brink.

VNO-NCW Noord en MKB Noord roepen op om ook te kijken naar gemeentelijke belastingen en de opcenten. Dat is een provinciale belasting bovenop de wegenbelasting die elke inwoner van de provincie Drenthe betaalt. Deze belasting zou kwijtgescholden moeten worden.

Dat gaat Brink te ver. "Het is voor de provincie belangrijk, want dan zouden we de investeringsagenda van 50 miljoen euro niet meer kunnen doen. Als we deze belasting zouden schrappen, dan zouden we niet doen wat de werkgeversorganisaties van ons vragen."

Made in Drenthe

Concrete voorbeelden van hulp vanuit de provincie heeft Brink ook. Deze week meldde het Asser bedrijf Watter dat ze problemen hebben om doppen te vinden voor flesjes met desinfectiemiddel. Dit ontsmettingsmiddel voor de handen van Watter gaat als een tierelier. Zoveel zelfs dat er geen verpakkingsmateriaal meer te krijgen is.

De provincie kijkt of deze doppen ook in Drenthe gemaakt kunnen worden. "Er zijn bedrijven die specifieke vragen hebben, net als Watter. Als je deze doppen wil gietspuiten, heb je een mal nodig. Dat kost geld. Daar kunnen we misschien wat doen. We kijken of dat ook in Drenthe kan."

Zo zijn er ook vragen naar bedrijven die een zogeheten cleanroom hebben. Deze ruimtes worden gebruikt om medische attributen in te maken en nog steriel ook. In Emmen onder andere zijn deze speciale ruimtes te vinden. De provincie helpt daarbij.

