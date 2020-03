Inbrekers slaan toe bij voetbalclubs in Schoonoord en Ees

Voetbalverenigingen KSC in Schoonoord en EEC in Ees hebben afgelopen nacht bezoek gehad van inbrekers.

Tussen 03.00 en 04.00 uur forceerde het dievengilde een raam van de kantine van KSC. "Ze hebben een televisie en enkele blikjes drinken gestolen", zegt bestuurslid Jan Spreen. "Die televisie is maar een paar honderd euro waard, maar de schade voor de vereniging is veel groter. De schade moet weer hersteld worden en een nieuwe televisie is duurder dan het exemplaar dat er nu hing."

Veel meer dan een televisie viel er ook niet te halen uit de kantine. "Wij zijn de afgelopen jaren vaker bezocht door inbrekers en daar hebben we van geleerd. Er ligt niets meer van waarde in de kantine, maar een tv neem je niet mee naar huis. Daarnaast hebben we een goed inbraaksysteem aangeschaft. Daardoor zijn de inbrekers waarschijnlijk ook niet lang in het gebouw geweest. Toen wij aankwamen, waren de dieven al gevlogen", aldus Spreen.

Bezoek aan de buren

Diezelfde inbrekers lijken vervolgens een stop te hebben gemaakt in het naastgelegen Ees. Bij de plaatselijke voetbalvereniging is ook ingebroken. "Tussen grofweg 4.10 en 4.30 uur is er ingebroken in de kantine en is er een tv gestolen. Helaas was de gealarmeerde politie net te laat om ze in de kraag te kunnen vatten", meldt de club op Facebook.