Eten op sterrenniveau nu ook thuisbezorgd in Drenthe

"We hebben een poll gehouden op Facebook en Instagram en gevraagd of mensen eten thuisbezorgd wilden krijgen of afhalen en daarop antwoordde 80 tot 90 procent ja", zegt Marleen Brouwer.

Telefoon staat roodgloeiend

En het loopt storm. "Voor vandaag heb ik er een stop op moeten zetten. Morgen gaan we weer verder. Het loopt heel hard en mensen zijn er heel blij mee. En daar ben ik ook heel blij om."

Koken om te serveren is heel anders dan om thuis te bezorgen. "Het moet natuurlijk in een bakje passen. En alles moet makkelijk op te warmen zijn. Ik zit al twaalf jaar in het vak en dan kun je heus wel een menu bedenken dat eenvoudig is te bereiden. Want het moet ook nog te behappen zijn als er veel belangstelling is," zegt kok Jeroen Brouwer.

Zelf bord opmaken

De beleving van het eten uit een bakje is natuurlijk niet te vergelijken met eten in het restaurant. Maar ook daar heeft het restaurant iets op gevonden. "Je krijgt sowieso een beschrijving erbij hoe je het hoofdgerecht kunt verwarmen en eventueel ook het dessert. Daarnaast zit er een kaartje bij waarop staat: 'Maak je gerecht Instagram-able', zodat alle Picasso's zich thuis uit kunnen leven", vertelt Marleen.

Beetje omzet

Het opzetten van de bezorgdienst is een poging voor het restaurant om het hoofd boven water te houden in de coronatijden. "Alles is heel onzeker natuurlijk. We mogen in principe op 8 april weer open, maar of dat ook echt zo is, weet ik niet. Met dat in gedachten hebben we iets opgezet waar we de komende twee maanden nog mee door kunnen gaan. Totdat er natuurlijk een complete lockdown komt. Maar dan hebben we in ieder geval nog iets op de bank staan om te overleven," besluit Jeroen Brouwer.